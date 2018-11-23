Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, задекларировал 60 млн грн (10 млн и 50 млн) дивидендов, поступивших от Фонда Прайм Эссетс Капитал.

"Петр Порошенко, в соответствии с действующим законодательством, задекларировал 60 млн грн, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда Прайм Эссетс Капитал. Этот фонд, как известно, управляет активами Петра Порошенко", - пояснили агентству на Банковой.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и т. п.

"Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что с задекларированных 60 млн грн президент оплатил все налоги, включая военный сбор.

В АПУ также заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЗАО Завод Кузница на Рыбальском (Киев), поскольку они еще не поступали на счет Порошенко как физического лица.

"Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и военный сбор", - заверили на Банковой.

Отмечается, что 23 ноября в Едином государственном реестре деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом - 50 млн грн, обе - в качестве дивидендов от ПАО Прайм Эссетс Капитал.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, зачем его фонду миллиард гривен, предусмотренный в госбюджете на 2019 год.