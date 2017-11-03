03.11.2017
Порошенко задекларировал еще миллион гривен дохода
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом сказано в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Как отмечается, 3 ноября президент задекларировал 1 082 493 гривны дохода от вкладов в МИБ: 80 913 гривен, 97 151 гривну, 314 584 гривны и 589 845 гривен.
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