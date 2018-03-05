05.03.2018
Порошенко задекларировал еще почти миллион гривен процентов от вкладов в своем банке
Источник: Українські новини
Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 0,9 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
В понедельник Президент задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.
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