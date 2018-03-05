Порошенко задекларировал еще почти миллион гривен процентов от вкладов в своем банке

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 0,9 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В понедельник Президент задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.