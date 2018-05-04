Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от банковских вкладов

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 3 мая, задекларировал еще около 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, президент задекларировал 958 325 гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке: 104 783 грн, 296 884 грн и 556 658 грн.