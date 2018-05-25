Порошенко завтра встретится с премьером Болгарии

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в пятницу, 25 мая.

Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов прибудет с визитом в Украину.

Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте председательства Болгарии в Европейском Союзе, которое началось 1 января 2018 года.

Кроме того Порошенко и Борисов обсудят вопросы подготовки юбилейного двадцатого саммита Украина - ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.