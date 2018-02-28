Порошенко заявил, что он не "Господь Бог" и не знает, кто убил Шеремета

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко уверяет, что готов делать все возможное, чтобы расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "не осталось ни одной закрытой части". Об этом он сказал во время большой пресс-конференции в "Мыстецьком Арсенале" в Киеве 28 февраля.

В частности, отвечая на реплику корреспондента "Украинской правды" о том, что по динамике расследования убийства Шеремета о результатах, очевидно, придется спрашивать уже у следующего президента Украины, Порошенко отметил:

Я не Господь Бог. Я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но у меня так же болит (сердце -ред.) как и у вас. Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду вместе с вами делать все возможное, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста".

Порошенко также говорит, что готов включить в следствие "любого следователя из любой страны мира" по предложению в том числе журналистов УП.

"Может это увеличит шансы и доверие... Я не следователь, я должен создать условия, чтобы защитить украинцев... чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно... Мы каждый должны делать свое дело", - сказал глава государства, добавив, что, к сожалению, журналисты погибают во всем мире.