Порошенко заявил, что ООС намного эффективнее АТО

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко считает, что нынешняя операция на Донбассе значительно эффективнее проводившейся ранее. Об этом он сказал на встрече со студентами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу, 8 июня.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал он.

По словам президента, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.