20.12.2017
Порошенко заявил, что предпринял решительные шаги по усилению украинской группировки на востоке Украины
Источник: 112.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предпринял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе. Об этом он сказал во время встречи с представителями инициативной группы "Первое декабря" и другими авторитетными представителями украинской интеллигенции, передает пресс-служба главы государства в Facebook.
"Угроза эскалации, к сожалению, растет. Вместе с тем, я абсолютно убежден в мощности украинского войска, которое мы с вами построили за последние три с половиной года. Мною как президентом, как главнокомандующим приняты решительные шаги по усилению нашей группировки на Востоке. Мы готовы встретить любой сценарий, над которым размышляет агрессор", - сказал он.
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