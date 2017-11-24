Порошенко заявил о договоренности с Еврокомиссией о выделении макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 год

Источник: 112.ua

Президент Украины Порошенко заявил о договоренности с Еврокомиссией, достигнутой на саммите "Восточного партнерства" о выделении макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 год. Об этом Порошенко заявил журналистам на брифинге, который транслировал телеканал.

"Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - 3 транша - такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года. Я очень надеюсь на то, что эти договоренности будут реализованы в ближайшее время и на следующей неделе ждем коммюнике от председателя Еврокомиссии", - заявил Порошенко.

Президент заявил, что сумму помощи договорились не разглашать.

"У нас есть договоренность не разглашать цифры, но поскольку вы очень хорошо осведомлены, мы договорились, что объемы будут примерно те же, как и 3-й транш в объеме 4-го транша", - добавил президент.