​Порошенко заявил о готовности правительства изменить цену на газ в Украине

Источник: Апостроф

Кабинет министров Украины намерен повысить цены на газ для частных домохозяйств до уровня импортного паритета.

Об этом в интервью Bloomberg "на полях" международного экономического форума в Давосе заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал Порошенко.

Подробностей такого решения, как сообщает Bloomberg, Порошенко не уточнил.

Повышение цен на газ в Украине до уровня импортного паритета является одним из условийвозобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).