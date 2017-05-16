Порошенко заявил о первом контакте с Макроном

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил о "перврм контакте" его администрации с командой новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил представитель президента Святослав Цеголко в Twitter.

По его словам, Порошенко сказал об этом в столице Мальты Валлетте 16 мая, где он сейчас находится с рабочим визитом.

Как передает Интерфакс-Украина, Порошенко рассказал, что его дипломатический советник Константин Елисеев пообщался с новым дипломатическим советником президента Макрона по телефону.

"Мы сейчас работаем над организацией телефонных переговоров", - добавил президент.

Другие подробности пока неизвестны. В команде Макрона о переговорах пока не сообщали.