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Порошенко заявил о первом контакте с Макроном

Источник: КорреспонденТ.net

16.05.2017

Президент Петр Порошенко заявил о "перврм контакте" его администрации с командой новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил представитель президента Святослав Цеголко в Twitter.

По его словам, Порошенко сказал об этом в столице Мальты Валлетте 16 мая, где он сейчас находится с рабочим визитом.

Как передает Интерфакс-Украина, Порошенко рассказал, что его дипломатический советник Константин Елисеев пообщался с новым дипломатическим советником президента Макрона по телефону.

"Мы сейчас работаем над организацией телефонных переговоров", - добавил президент.

Другие подробности пока неизвестны. В команде Макрона о переговорах пока не сообщали.

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