Порошенко заявил о преодолении газового кризиса в Украине

Источник: Українські новини

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газовый кризис из-за действия "Газпрома" преодолен и поблагодарил украинцев за солидарность. Об этом Петр Порошенко написал в Twitter.

"Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинском и власти, - преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - написал президент.

Также он поблагодарил украинцев за солидарность, которую они проявили в критической ситуации, подчеркнув, что граждане сумели сократить потребление голубого топлива на 14%.

"Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. Мы проинформировали европейских партнеров о ситуации, и реакция Еврокомиссии свидетельствует о поддержке Украины. РФ очень надеялась, что Украина начнет отбор транзитного газа. Не дождутся!", - добавил он.

(Дополнено подробностями "Нефтегаза")

По сообщению "Нефтегаза", украинская газотранспортная система продолжает обеспечивать транзит российского газа европейским потребителям. За 1 марта в страны ЕС и Молдову было протранзитовано 257 млн куб. м, на 2 марта - 265 млн куб. м, на 3 марта - 264 млн куб. м газа (по оперативным данным).