Порошенко зовет Зеленского на дебаты 14 апреля

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский.

"Хочу подчеркнуть, что 14 апреля в следующее воскресенье на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, я жду его для проведения дебатов", - сказал президент.

Также Порошенко пригласил на стадион зрителей и все украинские телеканалы.

"Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения", - заявил президент.