07.04.2019
Порошенко зовет Зеленского на дебаты 14 апреля
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский.
"Хочу подчеркнуть, что 14 апреля в следующее воскресенье на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, я жду его для проведения дебатов", - сказал президент.
Также Порошенко пригласил на стадион зрителей и все украинские телеканалы.
"Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения", - заявил президент.
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