07.09.2018
Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 7 сентября.
При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.
Ранее США уже обложили сборами ввозимую из Китая продукцию на $50 млрд в год. Таким образом, американские пошлины могут превысить полтриллиона долларов.
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