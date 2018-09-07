Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд

Речь идет о лоббировании интересов украинской партии "Оппозиционный блок" совместно с гражданином России. Имя фигурирующего в деле россиянина не называется.

Есть четкие посылы, что Вселенский Патриарх не будет делать ничего, что бы привело к осложнению православных отношений, считает владыка Климент.

Проститься с 81-летним сенатором приехали три экс-президента США: Обама, Буш-младший и Клинтон, а также ряд политиков со всего мира. Трамп на церемонию не приглашен.

В город, где был убит 35-летний мужчина, приехали как правые экстремисты, так и их противники, а также радикалы из "Черного блока". Обошлось без крупных беспорядков, но нападали на журналистов.

В акциях в Хемнице приняли участие свыше 8 тысяч человек

Молдавский военный вертолет Ми-8 с тремя украинцами-членами экипажа упал вскоре после взлета с авиабазы в Мазари-Шарифе.

Западу необходимо усилить помощь региону, чтобы избежать нового массового притока беженцев из Африки, уверены в ООН. Жители вокруг озера Чад страдают от голода, перемены климата и терроризма.

Глава Палестинской автономии согласен на союз с Иорданией в случае, если в него также войдет Израиль, передают израильские СМИ. Позиция Израиля и Иордании пока неизвестна.

Повторный плебисцит по выходу из ЕС стал бы злоупотреблением демократией, считает британский премьер. Она не отступит от своей концепции по Брекзиту, намеченному на 2019 год.

В августе отгрузка нефти в Иране снизилась до 2,1 миллиона баррелей в сутки - минимума с марта 2016 года.

В МИДе Франции считают, что убийство в Донецке лидера "ДНР" Александра Захарченко не должно подорвать переговоры в "нормандском формате" и соблюдение минских соглашений.

В России фиксируются американские попытки вмешаться в выборы в РФ, утверждают в МИД страны.

Гюнтер Эттингер считает, что Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии хотят ослабить или даже уничтожить ЕС.

Из-за шторма Гордон производство нефти в Мексиканском заливе снизилось на 9,23%. Эксперты ждут данные о запасах в США.

Москва потребовала от Британии материалы на росссиян, которых они обвиняют в отравлении Скрипалей.

Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Ранее США уже обложили сборами ввозимую из Китая продукцию на $50 млрд в год. Таким образом, американские пошлины могут превысить полтриллиона долларов.

При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 7 сентября.

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