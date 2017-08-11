11.08.2017
Посланник правительства Германии по вопросам децентрализации приедет в Украину
Источник: 112.ua
Георг Мильбрадт, посланник правительства Германии по вопросам реформ, в частности в сфере управления и децентрализации, посетит Украину с 14 по 19 августа.
"По приглашению президента Украины федеральному правительству удалось привлечь премьер-министра в отставке господина Мильбрадта как специального посланника по вопросам реформ в Украине, в частности в сфере управления и децентрализации. Как консультант в Украине и других странах профессор Мильбрадт обладает многолетним опытом в этой сфере", - говорится в сообщении посольства.
В немецком посольстве отметили, что приглашение президента Украины адресовано всем государствам-членам G7 и охватывает семь отобранных сфер реформ.
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