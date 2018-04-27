После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги

По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, дополнительные средства вновь откроют "полный доступ" Греции к финансовым рынкам. Кроме того, Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства. В частности, рассматривается срок "до 18 месяцев", заявил Сентено. Как правило, в подобных ситуациях средства предоставляют на один год.

Обслуживание долга и экономический рост

Окончательное решение о сумме дополнительных средств и сроках ссуды будет принято по завершении выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи в августе. При этом на встрече в Софии были высказаны предложения об обслуживании Грецией долгового бремени. В частности, обслуживание долга можно увязать с будущим экономическим ростом страны, полагает комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Пакет в 86 млрд евро

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.