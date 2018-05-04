После критики США Порошенко резко осудил антисемитизм на акциях во Львове и Одессе

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко осуждает проявления антисемитизма на акциях во Львове и Одессе.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украину - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", - написал он.

По его словам, украинская власть решительно будет реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе.

"Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинства каждого человека являются высшей ценностью для украинского государства.