После отчета ОЗХО Великобритания созывает Совбез ООН

Источник: Корреспондент.net

Британия инициирует новое заседание Совбеза ООН после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия относительно отравления в Солсбери. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

"Великобритания созвала заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении в Twitter.