После СНБО Порошенко проведет неформальную встречу с депутатами

Источник: Українські новини

Сегодня вечером, 6 сентября, Президент Петр Порошенко встретится с депутатами фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя франции БПП Алексей Гончаренко.

"Фракция Блок Петра Порошенко встречается с Петром Порошенко... Сенсация! И действительно встречаемся. Вечеринкой я бы это не назвал. Просто неформальная встреча. Обсуждать собираемся сезон, который начался и нашу работу, как всегда", - сообщил Гончаренко.

На вопрос журналистов о месте встречи заместитель председателя ответил:

"Конечно, кому-то известно, но я сажусь в автобус и еду. Известно водителю автобуса, куда он меня привезет", - сказал Гончаренко.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Порошенко созвал СНБО, на котором обсудится вопрос военного бюджета на 2019 год, прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и защите национальных интересов в акватории Азовского моря.

Порошенко сообщил, что некоторые из вопросов, в том числе по Азовскому морю - будут рассмотрены в закрытом режиме.