После задержания ФСБ умерла 82-летняя крымская татарка Веджие Кашка

Источник: 112.ua

В оккупированном Симферополе в Крыму ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла после того, как ее попытались задержать силовики ФСБ. Об этом в Facebook сообщает заместитель генерального директора ATR Фадер Муджабаев.

"Они добрались до наших стариков. Только что оккупантами в Крыму убита 82-летняя крымская татарка Веджие Кашка. Ее хотели арестовать, ей стало плохо, и ее сердце не выдержало. Веджие-ханым — ветеран и один из символов крымскотатарского национального движения за возвращение на родину. Российские нацисты, убийцы, будьте вы прокляты! Придет время, и вам воздастся за все. Вечная память нашему национальному герою. Невозможно удержаться от слез", - написал Муджабаев.

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму состоялся ряд одновременных обысков и задержаний крымских татар. Во время рейдов силовиков ФСБ были задержаны Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Веджие Кашка. Во время задержания женщине стало плохо, и ее скорая помощь увезла в больницу.