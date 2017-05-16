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После запрета российских интернет-ресурсов на сайт Президента устроили DDOS-атаку

Источник: Українські новини

16.05.2017

На сайт Президента Украины устроили DDOS-атаку и пытаются сломать. Об этом сообщила Администрация Президента Украины на своей странице в Facebook.

Как отметил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, атаки на официальный ресурс Президента продолжаются с 15 часов дня.

"С 15:15 мы видим ответ россиян на Указ Президента, где упомянуто закрытие доступа российских социальных сетей. Интернет-сайт Президента терпит организованные атаки — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы нагрузить и "положить" серверы АП", – заявил Шимкив.

В то же время он добавил, что ИТ-специалисты держат ситуацию под контролем, поэтому угрозы для работы Интернет-ресурса нет.

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