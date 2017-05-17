После запрета ВК стал популярнейшим сайтом Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Администрация социальной сети ВКонтакте заявила, что вчера ресурс стал самым популярным сайтом в Украине. Об этом сказано на странице группы VK Україна.

"Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВКонтакте установил новый рекорд в Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки - на два миллиона больше чем в прошлом рекорде.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, как обойти блокировку ВКонтакте и других сайтов. Как известно, в СНБО пообещали не наказывать за обход блокировки.