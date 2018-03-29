Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

Источник: Українські новини

Послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление послов.

"Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что послы также призывают Раду обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок.

"Текущие требования об электронном декларировании не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста", - говорится в заявлении.

Послы "Большой семерки" также отмечают, что система декларирования предназначена для обеспечения подотчетности лиц, наделенных публичными полномочиями, а не для создания лишней нагрузки и давления на гражданское общество.

"Текущие требования существенно усложнят борьбу с коррупцией в Украине", - подчеркивается в заявлении.