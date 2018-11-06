Посол Австрии приехала на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

В район проведения операции Объединенных сил приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер.

Как сообщил командующий ООС Сергей Наев, который провел рабочую встречу с австрийской делегацией, за последний месяц выросло количество мирных граждан, которые погибли или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

Наев подчеркнул, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. С начала операции Объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц, 10 были ранены.

В конце встречи командующий Объединенных сил отметил, что в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.