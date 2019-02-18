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18.02.2019

Посол ЕС: Европейский путь Украины неоспорим

Источник: Корреспондент.net

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что после внесения изменений в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО европейский путь Украины стал неоспоримым.

"Мы знаем, что пять лет назад украинский народ сделал стратегический выбор двигаться в направлении Евросоюза. Украинский народ за это заплатил очень высокую цену - 13 тысяч человек потеряли свою жизнь", - заявил Мингарелли.

"Несколько недель назад Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, запечатлев европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО как стратегический выбор в Конституции страны. Таким образом, европейский путь Украины является неоспоримым", - отметил Мингарелли.

При этом, как уточняет Интерфакс-Украина, посол высказал разочарование выполнением Киева Соглашеня по ассоциации с ЕС.

"Есть сектора, где прогрессы был крайне ограниченным и разочаровывающим, – это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность", - отметил Мингарелли.

По его словам, причинами недостаточного прогресса были, в частности, недостаточная организационная способность, а также отсутствие политической воли.

Согласно материалам, представленным Офисом вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%).

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

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