Посол Франции назвала еще одну причину, которая угрожает "безвизу" Украины

Источник: Українські новини

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отмечает что подтверждение возможности граждан третьих стран получить паспорт Украины будет иметь негативное значение для безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной.

Об этом она сказала в интервью интернет-изданию "Европейская правда", передают Українські Новини.

Посол это сказала, имея в виду заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

"Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины, - это очень серьезно. Мы особо внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - сказала она.

Дюмон также подтвердила, что конфликт с агентами НАБУ и законопроект провластных фракций в Верховной Раде об увольнении Радой директора НАБУ без аудита поставили под сомнение продолжение борьбы с коррупцией и стали поводом для рассмотрения ЕС вопроса о прекращении безвизового режима для Украины.

"Мой ответ на него (на вопрос, правда ли это) - да! Когда мы увидели такие нападки, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для Европейского Союза, это было шоком. Откровенно скажу: мы считаем, что это для Украины - возвращение назад!" - сказала она.

Посол отметила, что люди, которые были инициаторами атак на антикоррупционные органы, не соответствуют ценностям Майдана.

Дюмон сказала что не может знать с уверенностью, кто стоит за этой конкретной инициативой, но убеждена, что эти лица прекрасно осознавали, что международное сообщество жестко отреагирует на реализацию таких идей, и что это будет иметь негативный характер для имиджа страны.

"Именно это нас больше всего беспокоит - что осознавая все эти последствия, они решились на такой шаг", - сказала она.

Дюмон также отметила, что тема приостановки реформ и борьбы с коррупцией присутствует в диалоге ЕС с Украиной длительное время.