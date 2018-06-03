Посол Франции посетила Луганскую область

Источник: Корреспондент.net

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 июня

"Сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области", - написал Клименко.

По его словам, во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе.

Кроме того Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.



