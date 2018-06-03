03.06.2018
Посол Франции посетила Луганскую область
Источник: Корреспондент.net
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 июня
"Сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области", - написал Клименко.
По его словам, во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе.
Кроме того Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.
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