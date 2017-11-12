Посол раскритиковал визит политиков Австрии в Крым

Источник: Корреспондент.net

Австрийские политики, которые посетили организованный российскими властями "Форум друзей Крыма", нарушили нейтралитет Австрии и решения Европейского союза. Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Когда Ренат Параламов рассказывал о невыразимых страданиях, через которые ему пришлось пройти, заместитель бургомистра Линца Детлеф Уиммер и новоизбранный член парламента Ганс-Йорг Йеневайн раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма", - отметил дипломат.

По его мнению, австрийские политики должны руководствоваться обязательствами своей страны, а не только собственными моральными критериями.

"В случае Австрии, это, пожалуй, нейтралитет и решение ЕС. По моему мнению, господа Уиммер и Йеневайн нарушили и первое, и второе. Если ты выступаешь за "признание легитимного характера" крымского аншлюса, то это противоречит не только европейской политике, но и австрийской политике нейтралитета", - добавил Щерба.

Отметим, "Форум друзей Крыма" прошел в Ялте 6-8 ноября.