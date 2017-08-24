Посол РФ в Судане найден мертвым

Источник: КорреспонденТ.net

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский обнаружен мертвым в своей резиденции в Хартуме.

В МИД России подтвердили смерть посла.

"Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", − добавили в российском ведомстве.

Отметим, Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.