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01.11.2017

Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО

Источник: КорреспонденТ.net

Сербия не предпринимает достаточно усилий, чтобы препятствовать своим гражданам в участии в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на посла Украины в Сербии Александра Александровича.

По его словам, такая деятельность считается терроризмом в Украине. Но Сербия продолжает игнорировать эту проблему. Александрович считает, что нынешние связи между сербами и Россией являются препятствием для ее решения.

Также он отметил, что некоторые из этих военных, вернувшись в Сербию, рискуют "стать лидерами пропагандистской деятельности и побудить других участвовать в войне или вооруженных конфликтах в других странах".

Издание сообщает, что некоторые сербские наемники, которые вернулись домой в 2016 году, были арестованы, но затем дела против них были прекращены.

"Речь идет о применении сербского закона, который должен наказать граждан Сербии, участвующих в войнах или конфликтах за рубежом", – сказал Александрович.

"Никто из сербских граждан не был посажен в тюрьму за свою наемную деятельность против Украины. Если я ошибаюсь, я предлагаю сербскому правительству опровергнуть мои слова", – добавил посол.

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