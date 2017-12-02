Посол США в РФ назвал условие для отмены санкций

Источник: Корреспондент.net

Санкции США в отношении России будут сняты после решения украинского вопроса. При этом главная задача – остановить насилие на Донбассе. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

"Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договоренностям, которые устроят обе стороны, мы получим позитивный результат", – сказал дипломат, добавив, что это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов.

"Главная задача – остановить насилие в Донбассе. Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы международного права и территориальной целостности. Они очень важны не только для США, но и всего мирового сообщества. Мы одна из привлеченных сторон. И сторон, которая ввела санкции. И сторона, которая надеется, что скоро мы найдём решение. И перейдём к периоду нормализации отношений", – отметил Хантсман.

Он напомнил, что США и Россия сейчас продолжают сотрудничать в некоторых сферах, но "не на максимуме возможностей".

"Две великие державы, которые могут так много друг другу дать, не реализуют этот потенциал", – посетовал он.