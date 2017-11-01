01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Источник: КорреспонденТ.net
Североатлантический альянс имеет планы на случай эскалации российской военной агрессии против Украины, но не обязан защищать государство. Об этом заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.
"Безусловно, планирование обязательно происходит. Его результатом является реакция Альянса по усилению военного присутствия в Балтии, Польше, Румынии и Болгарии. Это не случайно. Ведь является ответом на растущую угрозу со стороны России, что подтверждается попыткой аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины", – сказал он.
В то же время Пристайко подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, участников которого все союзники обязаны защищать.
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