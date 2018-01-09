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09.01.2018

Посол Украины в ООН убежден, что вопрос миротворцев на Донбассе в ближайшее время не решится

Источник: 112.ua

Сдвигов в вопросе введения миротвореской миссии ООН на Донбассе в ближайшее время не будет. Такую позицию высказал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью.

"И Лавров, и другие руководители России повторяют, как мантру: "Мы готовы пойти на то, чтобы миссия ООН охраняла ОБСЕ". Хотя ни в ОБСЕ, ни в ООН никто не может понять, что это даст. По меньшей мере миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией! Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не дала возможности использовать его", - сказал Ельченко.

В ответ на вопрос, возможно ли было использовать такой шанс, постпред Украины в ООН отметил: "Я думаю, что это была просто игра. Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса. Им нужно или сохранение ситуации, которая есть сейчас, или так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести".

Он добавил, что российская сторона отвергала все условия, важные для Украины, США, стран-членов "нормандского формата" и представителей Совбеза ООН, вернувшись "к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ".

Ельченко утвердительно ответил на вопрос, можно ли поднять на Генассамблее ООН вопрос о создании миротворческой миссии на Донбассе, однако добавил, что Украина еще не исчерпала все возможности в Совете безопасности.

 

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