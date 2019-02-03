Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо президентом

Источник: Корреспондент.net

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

По словам Рамиреса, Гуайдо "имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики". Дипломат отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и "его клан узурпаторов перешли черту дозволенного".

"Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Господин Гуайдо, вы на верной стороне истории, народа и конституции", – заявил Рамирес.