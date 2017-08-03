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03.08.2017

Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

Сегодня комплекс зданий посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Ведомство Сергея Лаврова "решительно осудило террористические атаки против российского дипломатического представительства".

"Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена", – резюмировали в МИД РФ.

 

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