Посольство США осудило указ Путина по паспортам

Источник: Корреспондент.net

Посольство США в Украине осудило указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующее указ России о российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.