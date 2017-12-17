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17.12.2017

Посольство США вслед за Великобританией и Канадой осудило попытки штурма Октябрьского дворца в Киеве

Источник: 112.ua

В посольстве США в Украине вслед за канадскими и британскими коллегами отреагировали на сегодняшние беспорядки в центре Киева, которые спровоцировали действия сторонников Михеила Саакашвили, осудив их. Об этом говорится в заявлении посольства на странице в Twitter.

"Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - говорится в нем.

Напомним, в центре Киева в воскресенье прошла акция сторонников Михеила Саакашвили, участие в которой, по данным полиции, приняли около 2 тыс. человек. Они прошли от парка им. Шевченко по Крещатику до Майдана Независимости, после чего часть протестующих отправилась к Октябрьскому дворцу и предприняла попытку его штурма. В результате произошли стычки с силовиками, охранявшими здание. После неудачных попыток захвата здания, протестующие направились к Верховной Раде, а Саакашвили заявил, что намеревался "арендовать помещения" в Октябрьском дворце.

 

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