18.07.2018
Посольство Великобритании обеспокоено нападением на активистов возле САП и погромами в НАБУ
Источник: DW
Посольство Великобритании в Украине обеспокоено нападениями на активистов у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и беспорядками в помещениях Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
"Обеспокоены вчерашними нападениями на гражданских активистов у САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества. Право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Если этого не происходит, полиция должна защищать правопорядок", - сказано в нем.
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