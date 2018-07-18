Посольство Великобритании обеспокоено нападением на активистов возле САП и погромами в НАБУ

Источник: DW

Посольство Великобритании в Украине обеспокоено нападениями на активистов у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и беспорядками в помещениях Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"Обеспокоены вчерашними нападениями на гражданских активистов у САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества. Право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Если этого не происходит, полиция должна защищать правопорядок", - сказано в нем.