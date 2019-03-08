Поставки сжиженного газа США в ЕС выросли на 180%

"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил он.

Согласно материалам Еврокомиссии, "за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа".

Ранее в Германии заявили, что намерены построить по меньшей мере два терминала для приема сжиженного природного газа в рамках в диверсификации поставок газа.