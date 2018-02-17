Постпред ФРГ при ООН: Украине не нужно бояться федерализации

Источник: DW

Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) ранее занимал пост советника канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам, а сейчас является постоянным представителем Германии при ООН. В феврале 2015 года он принимал участие в переговорах, предшествующих подписанию минских договоренностей. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген рассказал DW о том, какая из сторон конфликта - Россия или Украина - несет наибольшую ответственность за несоблюдение соглашений, и как правительство ФРГ относится к решению Вашингтона поставлять Украине оружие.

В 2015 году вы присутствовали на переговорах, по итогам которых были подписаны минские договоренности. С тех пор прошло три года, однако из 13 пунктов соглашений не выполнено практически ничего. Вы разочарованы?

Кристоф Хойсген: В первую очередь стоит отметить, что три года назад вооруженный конфликт находился в своей активной фазе: позиции воюющих сторон менялись, велись бои, гибли люди. Благодаря минским соглашениям, нам удалось притушить конфликт и свести на нет планы России в отношении Новороссии, которая бы простиралась до самой Одессы и Приднестровья. Нам удалось локализовать конфликт, но, к сожалению, он до сих пор не урегулирован. Минские договоренности были согласованы всего за одну ночь, но, несмотря на это, являются весьма убедительными, и я по-прежнему считаю их выполнимыми. Досадно, что в их реализации до сих пор не наблюдается должного прогресса.

- Многие считают, что минские договоренности играют на руку России: по сути, Украина должна будет финансировать враждебное к Киеву псевдогосударство и толерантно к нему относиться. Разделяете ли вы это мнение?

- Любому, кто так считает, я бы посоветовал внимательно изучить текст минских договоренностей. В случае их полного соблюдения Украина должна заново обрести суверенитет над всей своей территорией. Договоренности предусматривают федерализацию страны: мне известно, что во многих странах это слово стало ругательством, но, к примеру, Германия - тоже федеративное государство, и нас это полностью устраивает. К примеру, сейчас мы находимся в Баварии. Баварцы гордятся своей землей, у них есть собственный премьер-министр, им предоставлена широкая автономия, но вместе с тем Бавария остается неотъемлемой частью Германии. Поэтому из положений минских договоренностей не следует, что в случае их соблюдения Россия выйдет из ситуации победителем. Я не теряю надежды, что договоренности все же будут соблюдены.

- На ваш взгляд, почему этого до сих пор не произошло? Какая из сторон несет за это наибольшую ответственность?

- Основной проблемой стало то, что Россия не выполнила первый и самый важный пункт соглашений, а именно - нарушила режим прекращения огня, введенный через 72 часа после подписания минских договоренностей. В то время Россия пыталась взять под контроль город Дебальцево и его окрестности. Спустя 72 часа после подписания документа россиянам и их союзникам сепаратистам все еще не удавалось занять Дебальцево, поэтому они просто - напросто продолжили воевать до того момента, когда город перешел под их контроль. Нарушение объявленного режима прекращения огня привело к тому, что у Киева и Верховной Рады возникли большие сомнения в жизнеспособности минских соглашений. Было очень сложно снова заставить Киев в них поверить в той мере, чтобы Украина снова была бы готова идти этим путем.

- Как и в предыдущие годы, в рамках нынешней Мюнхенской конференции должна состояться встреча в "нормандском формате", посвященная урегулированию конфликта на востоке Украины. На ваш взгляд, есть ли еще смысл проводить переговоры на эту тему и существует ли шанс того, что минские договоренности все же будут выполнены?

- Это имеет смысл в любом случае. На посту советника канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам я всегда поддерживал минские соглашения, мы регулярно проводили переговоры в формате так называемой "нормандской четверки". На мой взгляд, их необходимо продолжать - по крайней мере, до тех пор, пока у нас не появится более эффективный план.

Минские договоренности можно начать претворять в жизнь в любой момент - при условии реального соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелой техники (от линии соприкосновения - Ред.). Но пока режим прекращения огня нарушается, а доклады ОБСЕ по-прежнему не внушают оптимизма, я очень хорошо понимаю, почему Рада не готова работать в направлении принятия необходимых законопроектов. Пока там не будут уверены в том, что Россия действительно придерживается минских договоренностей и готова соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и обеспечить неограниченный доступ сотрудникам ОБСЕ на территорию ("ДНР" и "ЛНР" - Ред.), мы не сможем продвинуться дальше.

- Недавно США приняли решение о поставках Украине летального оружия: стоит отметить, что предыдущая администрация Белого дома так и не решилась на такой шаг. Как это повлияет на перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины?

- Правительство ФРГ всегда выступало против поставок оружия Украине: три года назад во время Мюнхенской конференции этой теме было уделено большое внимание. Данный конфликт невозможно разрешить военным путем. Активное вооружение украинской стороны может ввести некоторых в заблуждение и заставить поверить в то, что это возможно. Поэтому я считаю, что нужно делать ставку на поиск политического решения конфликта. Оружие ни к чему нас не приведет.

- Как вы оцениваете санкционную политику в отношении России? Недавно бурную реакцию в Москве вызвал так называемый "Кремлевский доклад" - опубликованный Минфином США список российских олигархов, которых Вашингтон считает причастными к коррупции.

- На мой взгляд, учитывая агрессию России против Украины, очень важно сохранять санкции и впредь. При этом ЕС и США должны по возможности действовать сообща - до сих пор мы всегда так и поступали, и это возымело действие.