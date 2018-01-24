Поступления от военного сбора выросли на треть

Источник: Корреспондент.net

В государственный бюджет Украины в прошлом году поступления от военного сбора по сравнению с 2016 годом выросли более чем на 30% и составили 15 млрд гривен. Об этом в среду, 24 января, сообщили в Государственной фискальной службе.

"Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киева – 2,398 млрд грн, 859 млн грн поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн - Харьковской области и 679 млн грн - Львовской области", - говорится в сообщении. Наибольшая сумма военного сбора в 2017 году в бюджет поступила в декабре - более 1,7 млрд.