Поступления от "зарплатных" налогов увеличились

Источник: Корреспондент.net

Поступления единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование с начала 2018 года увеличилось на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что с января по август поступления составили 145,1 млрд грн, что на 31,1 млрд грн, больше, чем в январе-августе прошлого года.

В ГФС это связывают с ростом минимальной заработной платы и привлечением к уплате единого взноса некоторых категорий лиц - предпринимателей на общей системе налогообложения, которые не получают дохода, членов фермерских хозяйств.

Количество плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на 1 августа этого года составляло 4,3 млн. Это на 144,6 тыс. плательщиков больше, чем их было в начале 2018 года.

Всего фонд оплаты труда, на который начисляется единый взнос за январь-июль 2018 года, составил 562,2 млрд грн, что на 113,1 млрд грн, или на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.