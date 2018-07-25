Поток мигрантов в Украину вырос почти на четверть

Источник: Корреспондент.net

В первом полугодии количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%. Об этом в среду, 25 июля сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает РБК-Украина.

Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.

"За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и нелегального въезда, где-то около на 22%. Мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в Европейский союз, но это уже тенденция и к дальнейшему увеличению незаконных мигрантов нужно готовиться, чтобы иметь возможность предупредить", - добавил Слободян.