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30.09.2018

Повстанцы опровергли отвод своих сил на северо-западе Сирии

Источник: DW

Сирийские повстанцы опровергли свой уход из демилитаризованной зоны близ Идлиба. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на представителей повстанцев в воскресенье, 30 сентября.

"Мы решительно отрицаем, что "Файлак аль-Шам" покинула свои позиции на юге и западе провинции Алеппо", - заявил один из командиров "Национального фронта за освобождение", который входит в протурецкую группировку "Файлак аль-Шам". Другие источники в лагере повстанцев также опровергли свое отступление.

О выводе повстанцев договорились Москва и Анкара

Об отводе танков и крупнокалиберных орудий из зоны близ Идлиба утром сообщили в Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR). Вывод повстанцев должен был быть осуществлен в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о стабилизации обстановки в Идлибе на встрече в Сочи в сентябре. Было решено вывести из демилитаризованной зоны шириной 15-20 километров все тяжелые вооружения и боевиков, в том числе террористов "Джабхат ан-Нусры".

Демилитаризованную зону близ Идлиба планировалось создать к середине октября. Ранее в ООН предупредили, что сражение в этом регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе за всю историю сирийского конфликта.

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