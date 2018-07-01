Повстанцы в Сирии отдали контроль над 8 городами
Источник: DW
В связи с массированным наступлением сил сирийской армии вместе с российскими военными частями, продвигающихся на юге страны в сторону отрядов повстанцев, мятежники передали правительственным войскам контроль над рядом городов и населенных пунктов. Речь идет как минимум о восьми городах на севере и востоке провинции Дараа. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили активисты из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека со штам-квартирой в Лондоне. Договоренности были достигнуты при участии российских военных, представителей повстанцев и местных властей.
Во время авианалетов в субботу в Дараа, по данным правозащитников, погибли 15 мирных жителей. С начала наступления число жертв возросло до 115. Эти данные поступают от активистов на местах и не могут быть проверены независимыми экспертами. Завоевание Дараа может стать для президента Сирии Башара Асада символической победой. Именно в этой провинции в марте 2011 года начались протесты против Асада. Они привели к масштабной войне, в результате которой погибло уже 350 тысяч человек.