Повстанцы в Сирии отдали контроль над 8 городами

Источник: DW

В связи с массированным наступлением сил сирийской армии вместе с российскими военными частями, продвигающихся на юге страны в сторону отрядов повстанцев, мятежники передали правительственным войскам контроль над рядом городов и населенных пунктов. Речь идет как минимум о восьми городах на севере и востоке провинции Дараа. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили активисты из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека со штам-квартирой в Лондоне. Договоренности были достигнуты при участии российских военных, представителей повстанцев и местных властей.

Соглашение предусматривает разоружение для тех повстанцев, которые захотят остаться на местах. Другим в сопровождении конвоя предоставляется возможность уехать в провинцию Идлиб - последний оплот противников Асада,. Подобные договоренности достигнуты и с повстанцами в других районах Сирии. Наступление сирийской армии на повстанцев в провинции Дараа началось 19 июня при поддержке российских военных самолетов. После передачи контроля над восемью населенными пунктами в зоне влияния правительственных отрядов находится более половины провинции. До того центральная сирийская власть контролировала около 30 процентов территорий.