Повышение тарифов с 1 ноября: газ и отопление

Источник: Корреспондент.net

С 1 ноября газ для населения Украины подорожает на 23,5 процента. Это повышение было одним из основных условий МВФ - главным международным кредитором Украины.

До сих пор неизвестно, как оно повлияет на тарифы на горячую воду и отопление. По прогнозам, плата за тепло вырастет на 16 процентов, однако она росла и раньше без подорожания газа. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Тарифы на газ

19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года тариф на газ для населения на 23,5 процента - до 8550 гривен за тысячу кубометров. Вопрос цены на газ для населения был ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

После этого решения премьер-министр Владимир Гройсман заявил, ято МВФ требовал полностью отменить энергетические субсидии, что вызвало бы повышение цены на газ для домохозяйств примерно на 60 процентов.

Однако Меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусматривает не просто повышение цен на газ для населения, а их соответствие рыночному уровню.

В Фонде уверены, что разные тарифы на газ для промышленности и населения являются источником злоупотреблений и коррупции, а покрытие разницы в тарифах формирует скрытый дефицит бюджета.

На 1 октября минимальная цена на газ для промышленности составляла 13 439 грн за тысячу кубов. Это вдвое больше, чем в то время газ стоил для населения.

27 октября Кабмин опубликовал постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9851 гривен за тысячу кубометров.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313 гривен.

Тарифы на отопление

При этом совет директоров МВФ заявил, что готов утвердить новую программу траншей для Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", - говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций министерства финансов.

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует, что плата за тепло вырастет на 16 процентов, поскольку цена газа составляет около 70 процентов в тарифах на горячую воду и отопление.

Вместе с тем, по результатам мониторинга, проведенного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг, даже без повышения цены на газ в 2017-2018 годах местные органы власти повышали тарифы на тепло на 10-20 процентов, а в отдельных случаях - и на 50 процентов.

В Украине уже начался отопительный сезон. Двум районам Киева уже подняли цены на тепло и горячую воду на несколько процентов, сообщает Сегодня. Со ссылкой на экспертов издание сообщает, что отопление и горячая вода в Киеве к новому году могут вырасти на 20 процентов.

"Подорожала топливная составляющая от 70 до 80 процентов, на 23 процента увеличился тариф на газ. Значит, где-то на 20 процентов увеличится стоимость тепла", - подсчитал эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко.

При этом, заместитель мэра столицы Петр Пантелеев заявил, что методика утверждения тарифов позволяет заложить "недоплаченные" средства в компенсацию.

Траты на субсидии

Эксперты также прогнозируют, что после введения новых тарифов возрастет и количество субсидиантов.

На 2019 году государство выделило 55 миллиардов гривен на субсидии. При этом на 2018 году был запланирован 71 миллиард.

До программы МВФ власти говорили, что этой суммы будет достаточно. Однако, как пишут СМИ, после повышения тарифов бюджет может быть скорректирован. Еще не ясно как эта цифра изменится, поскольку не все оформили субсидии.

25 октября Кабмин пообещал компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию к началу отопительного сезона.

Эксперты говорят, что траты на субсидии нужно увеличивать до 80-90 миллиардов гривен.

Как заявил Гройсман 31 октября, право на субсидию до конца года получат семь миллионов домохозяйств.

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является более эффективным механизмом, чем регулирование цен на энергоносители и дотации Нафтогазу, заявил 31 октября министр соцполитики.

Он пояснил, что эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.

Тарифы на телефонную связь

В Украине с 1 ноября 2018 года вступает в силу новые тарифы на телекоммуникационные услуги, утвержденные решением Нацкомиссии.

Стоимость стационарной телефонной связи в среднем выростет на 17 процентов в городах и на 18,8 процента в селах. В среднем это будет 3-7 гривен по сравнению с нынешними тарифами.

В период с 1 января 2019 года пройдет повышение тарифов для всех категорий населения, чтобы сравнять цены между категориями абонентов в городе и селе. В следующем году телефонная связь увеличится еще на 2-5 гривен.

Документ предусматривает, что операторы могут снижать граничные тарифы, но не ниже уровня себестоимости соответствующей услуги.