Найти

19.02.2018

Появилась реконструкция первой фазы штурма Майдана: опубликовано видео

Источник: Апостроф

Волонтеры группы Jus Talionis опубликовали в сети новое видео с реконструкцией событий на Майдане, на котором видны кадры первой фазы штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Видео опубликовано на канале лаборатории в YouTube.

Активисты синхронизировали видео с десятков камер наблюдения в центре Киева. Эти кадры показывают, что происходило с 19:39 по 22:00 18 февраля 2014 года и являются первой частью большого эпизода штурма Евромайдана, который длился от 19:50 18 февраля до около 4:30 19 февраля.

Этот штурм или по-другому "спецоперация", согласно обнародованной информации пресс-службы тогдашнего народного депутата Геннадия Москаля, получил кодовое название "Бумеранг".

К началу штурма были убиты или получили смертельные ранения 15 митингующих и 4 правоохранителя.

По оценкам активистов, во время подготовки к штурму на Майдане Незалежности находились около 20-25 тысяч митингующих, во время самого штурма (около 21:00) их количество уменьшилось до 15 тысяч. Периметр противостояния удерживали не более тысячи майдановцев.

С другой стороны находились несколько тысяч полностью экипированных бойцов внутренних войск и "Беркута", вооруженных огнестрельным оружием, как позже стало известно автоматическим.

Уже с 19:39 до 22:00 18 февраля состоялись две волны наступления на митингующих. Всего таких волн было четыре: в 19:50, 21:15, 00:00 18 февраля и 4:30 19 февраля.

Штурм Евромайдана начался с тройного тарана баррикады, которая располагалась между зданиями ФПУ и Укоопсоюза на ул. Крещатик: в 19:50 - БТР и грузовик, в 19:53 - БТР и грузовик, в 19:59 - два БТР. В это время на ней находились десятки людей, которые во время таранов падали прямо на баррикаду.

При этом, с 20:00 18 февраля до 00:30 19 февраля во время штурма получили смертельные ранения 13 митингующих - 11 умерли сразу, еще двое – через некоторое время. Точные время, место и обстоятельства их убийства до сих пор устанавливаются.

Кроме 13 митингующих, которые подверглись смертельным ранениям непосредственно во время штурма, двое погибли во время пожара здания ФПУ, а двое были убиты "титушками" на перекрестке ул. Б.Житомирской и Владимирской – то есть всего 17 человек. Со стороны силовиков за время штурма были убиты 5 человек.

Новости раздела
Украина
19.02.2018
Не думали о последствиях: в Польше рассказали, что ждет скандальный "антибандеровский" закон
Существует вероятность, что Конституционный суд Польши признает неконституционными поправки к закону об "Институте национальной памяти" ("антибандеровский" закон), после чего документ может быть изменен.
Украина
19.02.2018
В Киеве закрыли на карантин более 200 школ
В столице приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - поклассово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском районе.
Украина
19.02.2018
В музее Киева нашли столетнее послание
Во время реставрации дверей Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли записку, оставленную 118 лет назад. Послание написано обычным карандашом.
Украина
19.02.2018
Аваков призывает Кабмин отменить охрану судов полицией и Нацгвардией
Девушка пыталась снять ролик о том, что ее обидели на свадьбе чиновника. Прямо во время съемки к ней подошел мужчина и начал бить.
Украина
19.02.2018
Украина, Турция и Азербайджан создают региональный союз
Будут обсуждаться вопросы грузоперевозок энергоресурсов посредством бассейнов Каспийского и Черного морей
Украина
19.02.2018
МИД Украины готовит меморандум по Крыму и Донбассу
МИД Украины готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также на востоке страны, сообщила заместитель министра иностранных дел.
Украина
19.02.2018
Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды
Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором призывает как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.
Украина
19.02.2018
Газпром увеличил транзит газа через Украину
Первого февраля газ через территорию Украины транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.
Украина
18.02.2018
ВБ: Киеву придется привлекать новые кредиты
Украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.
Украина
18.02.2018
Луценко о расстрелах на Майдане: Скоро мы станем свидетелями открытых судебных процессов над Захарченко и Якименко
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство генпрокуратуры
Украина
18.02.2018
СМИ требуют прекратить давление на свободу слова, – совместное заявление
Украинские журналисты требуют от президента, премьер-министра, Верховной Рады, Генпрокуратуры и дипломатов остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Украина
18.02.2018
Полиция расследует погромы в центре Киева
Уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.
Украина
18.02.2018
Сторонники Саакашвили провели марш в Киеве
Мирное шествие отправилось из парка Шевченко к Михайловской площади, где состоится народное вече. На акцию пришли несколько тысяч человек.
Украина
18.02.2018
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина начала "международную кампанию лжи"
Также Сийярто заявил, что "Украина демонстрирует полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии"
Украина
17.02.2018
Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс
Власти Швеции готовы отправить свои войска на восток Украины, если увидят соответствующие условия, и если Запад и Россия согласятся.
Украина
17.02.2018
В Киеве за порядком 18 февраля будут следить около 3 тыс. правоохранителей
Будет как полиция, так и Национальная гвардия
Украина
17.02.2018
Украина должна нести ответственность за реформы, - министр иностранных дел Канады
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что реформы нужно делать для украинцев, а не как одолжение для Запада.
Украина
17.02.2018
Климкин рассказал о виновных в срыве "нормандской" встречи
Министр считает, что необходимы представители МИД всех стран
Украина
17.02.2018
США поставят в Украину широкий спектр летального вооружения, - Порошенко
Петр Порошенко в Мюнхене
Украина
17.02.2018
Под Киевом освободили предпринимателя и задержали группу похитителей
Предприниматель был похищен 6 февраля
Украина
17.02.2018
Постпред ФРГ при ООН: Украине не нужно бояться федерализации
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.
Украина
16.02.2018
В Тернополе задержали мужчину и женщину, которые продавали людей в секс-рабство
Работодатели предлагали девушкам, которые соглашались работать за рубежом, от 3 до 6 тыс. долл. в месяц.
Украина
16.02.2018
Верховный Суд постановил пересчитать пенсии бывшим сотрудникам органов внутренних дел
Верховный Суд постановил удовлетворить требование истцов о пересчете пенсий
Украина
16.02.2018
Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Баранова и Одинцова на арестованных в РФ украинцев
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова на арестованных в России украинцев.
Не думали о последствиях: в Польше рассказали, что ждет скандальный "антибандеровский" закон | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной