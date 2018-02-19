Появилась реконструкция первой фазы штурма Майдана: опубликовано видео

Источник: Апостроф

Волонтеры группы Jus Talionis опубликовали в сети новое видео с реконструкцией событий на Майдане, на котором видны кадры первой фазы штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Видео опубликовано на канале лаборатории в YouTube.

Активисты синхронизировали видео с десятков камер наблюдения в центре Киева. Эти кадры показывают, что происходило с 19:39 по 22:00 18 февраля 2014 года и являются первой частью большого эпизода штурма Евромайдана, который длился от 19:50 18 февраля до около 4:30 19 февраля.

Этот штурм или по-другому "спецоперация", согласно обнародованной информации пресс-службы тогдашнего народного депутата Геннадия Москаля, получил кодовое название "Бумеранг".

К началу штурма были убиты или получили смертельные ранения 15 митингующих и 4 правоохранителя.

По оценкам активистов, во время подготовки к штурму на Майдане Незалежности находились около 20-25 тысяч митингующих, во время самого штурма (около 21:00) их количество уменьшилось до 15 тысяч. Периметр противостояния удерживали не более тысячи майдановцев.

С другой стороны находились несколько тысяч полностью экипированных бойцов внутренних войск и "Беркута", вооруженных огнестрельным оружием, как позже стало известно автоматическим.

Уже с 19:39 до 22:00 18 февраля состоялись две волны наступления на митингующих. Всего таких волн было четыре: в 19:50, 21:15, 00:00 18 февраля и 4:30 19 февраля.

Штурм Евромайдана начался с тройного тарана баррикады, которая располагалась между зданиями ФПУ и Укоопсоюза на ул. Крещатик: в 19:50 - БТР и грузовик, в 19:53 - БТР и грузовик, в 19:59 - два БТР. В это время на ней находились десятки людей, которые во время таранов падали прямо на баррикаду.

При этом, с 20:00 18 февраля до 00:30 19 февраля во время штурма получили смертельные ранения 13 митингующих - 11 умерли сразу, еще двое – через некоторое время. Точные время, место и обстоятельства их убийства до сих пор устанавливаются.

Кроме 13 митингующих, которые подверглись смертельным ранениям непосредственно во время штурма, двое погибли во время пожара здания ФПУ, а двое были убиты "титушками" на перекрестке ул. Б.Житомирской и Владимирской – то есть всего 17 человек. Со стороны силовиков за время штурма были убиты 5 человек.