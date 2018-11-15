15.11.2018
Появились фото после обстрела Южного
Источник: Корреспондент.net
Сепаратисты с территории жилых кварталов Горловки из минометов обстреляли жилые дома Южного Торецкого горсовета Донецкой области. Как уточнила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), разрушены дома местного населения.
"Ночью 15 ноября, под интенсивный огонь… из минометов калибра 82 и 120-мм из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома Южного. Минами калибра 120-мм полностью уничтожены два дома местных жителей", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра штаба ООС в Facebook вечером в четверг, 15 ноября, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
В информации отмечается, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецкое, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек.
"Из-за активных боевых действий… существует большая вероятность повреждения его участка, который пересекает линию разграничения", – сказано в сообщении.
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