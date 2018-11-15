Появились фото после обстрела Южного

С начала 2018 года на Донбассе погибли почти 80 бойцов Вооруженных Сил Украины, еще более 560 получили ранения.

С начала суток военные зафиксировали восемь обстрелов. Под артобстрел попали позиции возле Крымского.

Сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где на вооружении есть танки, укомплектованы полностью.

Будут задействованы более четырех тысяч человек личного состава и более 300 единиц военной техники.

В родном городе военного - Шостке - в память о погибшем объявлен траур на ближайшие три дня.

На Донбассе за день девять обстрелов

ВСУ семь раз обстреляли на Донбассе за день

На Донбассе за день 13 обстрелов, ранены два бойца

По данным Специальной мониторинговой миссии, только за прошлую неделю пострадали пять детей.

В штабе сообщают, что обстановка в этом районе остается контролируемой, а Счастьинская ТЭС работает в штатном режиме.

Наблюдатели слышали около 40 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА.

В зону ООС на Донбассе сегодня прибыла австрийская делегация во главе с послом Австрии в Украине Гермине Поппелер.

Выборы в "ДНР" и "ЛНР" не противоречат минским соглашениям, утверждают, в свою очередь, в России.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

В течение суток сепаратисты нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один раз применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

Минский процесс неэффективен? Это как сказать. И это с чем сравнивать. Именно Минск-2 является поводом для санкций против РФ, вводимых по причине агрессии в Украине.

Так называемые "выборы" на неподконтрольной части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Украины, в ПА ОБСЕ считают недействительными.

За день на Донбассе ранен один военный

В информации отмечается, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецкое, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек.

"Ночью 15 ноября, под интенсивный огонь… из минометов калибра 82 и 120-мм из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома Южного. Минами калибра 120-мм полностью уничтожены два дома местных жителей", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра штаба ООС в Facebook вечером в четверг, 15 ноября, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Сепаратисты с территории жилых кварталов Горловки из минометов обстреляли жилые дома Южного Торецкого горсовета Донецкой области. Как уточнила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), разрушены дома местного населения.

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