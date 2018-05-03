Появилось фото Савченко после 42 дней голодовки‍

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, продолжает голодовку уже 42 дня. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила РИА Новости ее сестра Вера.

Савченко объявила голодовку 23 марта, однако затем согласилась прервать ее на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Нардеп 16 апреля возобновила голодовку и продолжает ее до сих пор.

По словам Веры Савченко, ее сестре сильно похудела.

Она добавила, что вопрос о госпитализации Надежды пока не рассматривается.