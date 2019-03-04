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04.03.2019

Появилось продолжение расследования по оборонке

Источник: Корреспондент.net

Журналисты-расследователи программы Наши деньги с Денисом Бигусом опубликовали вторую часть своего расследования относительно коррупции в Укроборонпроме, в которой замешан сын экс-замглавы СНБО Олега Гладковского.

Осенью-зимой 2016-2017 года Украина закупала высотомеры - приборы, которые обозначают положение самолета в воздухе. Они были нужны для исполнения контракта с Казахстаном по ремонту военных транспортных самолетов Ан. Эти детали, по данным журналистов, завозила из России группа бизнесмена Виталия Жукова, который вел переписку о поставке с сыном зампреда СНБО Олега Гладковского - Игорем.

По данным расследователей, партия из шести высотомеров завозилась в Украину следующим образом: сначала их поездом везли до Москвы, оттуда они вылетали в Саудовскую Аравию, где через фирму-посредника оформлялись как детали для гражданских вертолетов (это прятало концы и облегчало таможенный ввоз на территорию Украины).

После чего высотомеры попадали в Украину - и уже в своем натуральном виде монтировались на казахские Ан.

Журналисты выяснили, что из Москвы партия вылетела по цене 84 тысячи долларов, из Саудовской Аравии - за 90 тысяч.

По договору же ООО АН Сервис с Укроборонпромом, высотомеры стоили 14 миллионов гривен - это более полумиллиона долларов. Таким образом, считают авторы расследования, госкомпания переплатила за детали в шесть-семь раз. 

При этом "откат", который пошел посредникам, которых контролирует Виталий Жуков - около 450 000 долларов.

Расследователи обнародовали скриншоты переписки фигурантов расследования - Жукова, Гладковского-младшего и главы Укроборонпрома Павла Букина. В них открыто обсуждается, сколько и кто получает с этой сделки.

Примечательно, что в ней фигурирует некий ОВ. Журналисты считают, что это Олег Гладковский - его отчество Владимирович.

Вот как участники аферы обсуждают распределение аванса по контракту. Видно, что Жуков и Гладковский-младший запланировали себе 46 тысяч долларов, таинственному ОВ - 30 тысяч, а "Паше" (видимо - Павлу Букину) - всего 10.

Таким образом впервые появились цифры, которые Гладковский-старший мог получать со сделок вокруг оборонки.

Напомним, в первой части своего расследования журналисты рассказали, что предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

 

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